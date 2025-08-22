Николай ЦЫМБАЛ: «С каждым матчем Динамо играет все хуже»

Украинский тренер Николай Цымбал, ранее возглавлявший не только отечественные команды, но и Кипра в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о вчерашних поединках наших клубов в квалификации еврокубков:

– Смело можно сказать, что это был день разочарований. И буду откровенным: только «Шахтер» сохраняет шансы на положительный результат в Лиге конференций. Поймал себя во мнении, что в недалекой перспективе наши представители будут мечтать разве что о попадании в основной раунд третьего по рейтингу футбольного континентального турнира. Регресс очевиден.

– Тогда, по вашему мнению, что помешало «Динамо» не проиграть «Маккаби» в квалификации Лиги Европы 1:3?

– Конечно, при желании можно было бы во всем обвинить Константина Овчаренко, который в нелепой ситуации умудрился заработать красную карточку. Однако это было неправильно. Киевляне уступали тель-авивцам в тактике, индивидуальной подготовке, их ходы легко «читались». Словом, приехали.

– Как вы оцениваете шансы киевлян через неделю взять в Люблине реванш с нужным счетом?

– Как минимальные. Я не вижу за счет чего динамовцы могут дать бой «Маккаби», у которого более сбалансированный состав, когда каждый игрок четко выполняет свою «миссию». Даже переход бомбардира Дора Турджмана в клуб МЛС в преддверии матча в Сербии не отразился на действиях израильтян. А динамовцы, к сожалению, с каждым противостоянием действуют все ужаснее.

– Тогда как расцениваете ничью «Шахтера» в квалификации Лиги конференций со скромным швейцарским «Серветтом»?

– Прежде всего, был неприятно поражен действиями стоперов «горняков» и самое неприятное, что речь идет об игроках национальной сборной Украины. Где они были, когда гости забивали первый гол? Такое можно увидеть разве что в поединке с участием начинающих: после подачи углового игрок атакующей команды оказывается без попечения перед воротами. Грустно.

Тем не менее, в действиях дончан в отличие от динамовцев еще чувствуется потенциал и думаю, что через неделю в Женеве они достигнут своего. Конечно, если оперативно исправят прицел.

– В заключение, дайте оценку действиям житомирских футболистов в поединке Лиги конференций с «Фиорентиной»?

– Такие матчи можно назвать переоценкой ценностей, свидетельством чего действительно стоят твои игроки. И по большому счету среди полищуков соответствовал уровню флорентийцев разве что Александр Назаренко и то только, когда речь шла о наступательных операциях. Полищуки должны быть довольны, что гости в конце первого тайма оставшись в меньшинстве, больше сосредоточились на обороне и все обошлось лишь тремя пропущенными мячами.

Следовательно, подопечным Руслана Ротаня не избежать досрочного прощания с еврокубковой кампанией и они могут акцентировать свое внимание на наверстании упущенного в чемпионате УПЛ.