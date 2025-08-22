ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев

24-летний форвард Кирилл Ховайко вернулся в перволиговый клуб ЮКСА.

Зимой 2025 стороны договорились о расторжении контракта, после чего Ховайко находился в поисках нового клуба.

В составе ЮКСА Кирилл провел 31 официальный матч и забил пять голов.

Также клуб из Тарасовки подписал контракт с Богданом Заднипрянцем, у которого еще не было профессионального опыта.

На официальном сайте сообщили, что Заднипрянец выступал на аматорском уровне.