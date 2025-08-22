Украина. Первая лига22 августа 2025, 19:09 | Обновлено 22 августа 2025, 19:18
565
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
Кирилл Ховайко и Богдан Заднепрянец будут играть в Первой лиге
22 августа 2025, 19:09 | Обновлено 22 августа 2025, 19:18
565
0
24-летний форвард Кирилл Ховайко вернулся в перволиговый клуб ЮКСА.
Зимой 2025 стороны договорились о расторжении контракта, после чего Ховайко находился в поисках нового клуба.
В составе ЮКСА Кирилл провел 31 официальный матч и забил пять голов.
Также клуб из Тарасовки подписал контракт с Богданом Заднипрянцем, у которого еще не было профессионального опыта.
На официальном сайте сообщили, что Заднипрянец выступал на аматорском уровне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 7
Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али
Волейбол | 22.08.2025, 16:47
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Футбол | 22.08.2025, 19:02
Комментарии 0
Популярные новости
21.08.2025, 07:47 4
21.08.2025, 05:50
20.08.2025, 22:37 14
21.08.2025, 23:10 147
22.08.2025, 09:46 13
21.08.2025, 08:17 24
22.08.2025, 07:43 51