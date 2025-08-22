Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
Украина. Первая лига
22 августа 2025, 19:09 | Обновлено 22 августа 2025, 19:18
565
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев

Кирилл Ховайко и Богдан Заднепрянец будут играть в Первой лиге

22 августа 2025, 19:09 | Обновлено 22 августа 2025, 19:18
565
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
ЮКСА. Кирилл Ховайко

24-летний форвард Кирилл Ховайко вернулся в перволиговый клуб ЮКСА.

Зимой 2025 стороны договорились о расторжении контракта, после чего Ховайко находился в поисках нового клуба.

В составе ЮКСА Кирилл провел 31 официальный матч и забил пять голов.

Также клуб из Тарасовки подписал контракт с Богданом Заднипрянцем, у которого еще не было профессионального опыта.

На официальном сайте сообщили, что Заднипрянец выступал на аматорском уровне.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник киевского Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Кирилл Ховайко ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент
Александр Сильченко Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 7
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»

Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али

Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Волейбол | 22.08.2025, 16:47
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Футбол | 22.08.2025, 19:02
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 14
Другие виды
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 147
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 13
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем