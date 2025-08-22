Маяк – Металлист. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились на стадии 1/32 финала Кубка Украины
22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины любительский клуб «Маяк» Сарны принимает харьковский «Металлист».
Игра проходит на стадионе «Маяк» в Сарнах.
На 16-й минуте матча игроки «Металлиста» открыли счет в матче. Гол забил со штрафного Дихтярь.
В конце первого тайма Богдан Порох получил вторую желтую карточку и оставил «Металлист» играть в меньшинстве.
Во втором тайме игроки «Маяка» сами себе создали проблемы. Не поладили родные братья-близнецы Андрей и Сергей Тимошицы. После прострела в штрафную от игрока Металлиста Сергей (защитник) помешал своему брату Андрею (голкипер) забрать мяч в руки. В итоге получился курьезный гол от Дыхтяра.
Кубок Украины. 1/32 финала
Маяк Сарны – Металлист Харьков – 0:2 (второй тайм)
Голы: Дыхтярь, 16, 55
Удаление: Порох, 43
Видео голов и обзор матча
