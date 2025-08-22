Маяк – Металлист. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины любительский клуб «Маяк» Сарны принимает харьковский «Металлист».

Игра проходит на стадионе «Маяк» в Сарнах.

На 16-й минуте матча игроки «Металлиста» открыли счет в матче. Гол забил со штрафного Дихтярь.

В конце первого тайма Богдан Порох получил вторую желтую карточку и оставил «Металлист» играть в меньшинстве.

Во втором тайме игроки «Маяка» сами себе создали проблемы. Не поладили родные братья-близнецы Андрей и Сергей Тимошицы. После прострела в штрафную от игрока Металлиста Сергей (защитник) помешал своему брату Андрею (голкипер) забрать мяч в руки. В итоге получился курьезный гол от Дыхтяра.

Кубок Украины. 1/32 финала

Маяк Сарны – Металлист Харьков – 0:2 (второй тайм)

Голы: Дыхтярь, 16, 55

Удаление: Порох, 43

Видео голов и обзор матча