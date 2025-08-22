Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями после первого матча между «бело-синими» и Маккаби (Тель-Авив), в котором подопечные Шовковского потерпели неожиданное поражение (1:3).

– Что вы сказали с Алиевым друг другу после финального свистка?

– Мы даже не досмотрели матч, поехали где-то на 70-й минуте. Ничего не сказали, мы не обсуждаем такие моменты. Во время игры у нас было непонимание: что происходит? Сидели с изумленными лицами.

Я был в мае на награждении «Динамо» золотыми медалями УПЛ. Все ликовали, праздновали с детьми и женами победу в чемпионате. Я сам слышал от Буяльского и других ребят, как они кричали: «Мы в еврокубках покажем!». А что в итоге? Ребята, ну вы серьезно?», – сказал Артем.

Ранее Артем Яшкин раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара.