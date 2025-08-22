Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Украина. Премьер лига
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Instagram. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский оценил удаление левого защитника клуба Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

– Что скажешь об удалении Константина Вивчаренко?

– Ну куда он летел?! Там же дождь, скользкое поле, ВАР! Алиев мне сразу сказал: «Это чистая красная». После удаления Динамо стало еще тяжелее.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

