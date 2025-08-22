Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский оценил удаление левого защитника клуба Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

– Что скажешь об удалении Константина Вивчаренко?

– Ну куда он летел?! Там же дождь, скользкое поле, ВАР! Алиев мне сразу сказал: «Это чистая красная». После удаления Динамо стало еще тяжелее.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).