Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Артем осудил фол от Вивчаренко
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский оценил удаление левого защитника клуба Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).
– Что скажешь об удалении Константина Вивчаренко?
– Ну куда он летел?! Там же дождь, скользкое поле, ВАР! Алиев мне сразу сказал: «Это чистая красная». После удаления Динамо стало еще тяжелее.
Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).
