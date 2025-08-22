Стали известны стартовые составы матча Кубка Украины Маяк – Металлист
Команды встретятся на стадии 1/32 финала
22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся любительский клуб «Маяк» Сарны и перволиговый «Металлист» Харьков.
Игра состоится на стадионе "Мрия" в городе Сарны.
Для «Маяка» – это первый подобный опыт. Команда в минувшем сезоне стала финалистом любительского кубка Украины. "Металлист" сейчас выступает в Первой лиге Украины.
Главные тренеры команды определились с основными составами команд.
Маяк: (состав будет опубликован впоследствии)
Металлист: Рыбак, Дегтярь, Порох, Мизюк, Вернаттус, Петр Луцив, Тепляков, Подручный, Кайдалов, Василий Луцив, Приходько.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева
Кевин пропустил пять последних матчей