Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны стартовые составы матча Кубка Украины Маяк – Металлист
Кубок Украины
22 августа 2025, 12:32 |
226
0

Команды встретятся на стадии 1/32 финала

Стали известны стартовые составы матча Кубка Украины Маяк – Металлист
ФК Маяк

22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся любительский клуб «Маяк» Сарны и перволиговый «Металлист» Харьков.

Игра состоится на стадионе "Мрия" в городе Сарны.

Для «Маяка» – это первый подобный опыт. Команда в минувшем сезоне стала финалистом любительского кубка Украины. "Металлист" сейчас выступает в Первой лиге Украины.

Главные тренеры команды определились с основными составами команд.

Маяк: (состав будет опубликован впоследствии)

Металлист: Рыбак, Дегтярь, Порох, Мизюк, Вернаттус, Петр Луцив, Тепляков, Подручный, Кайдалов, Василий Луцив, Приходько.

Маяк Сарны Металлист Харьков стартовые составы Кубок Украины по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
