Лига Европы
Экс-игрок Динамо: «Этот футболист выглядит посторонним предметом»

Артем Яшкин не понимает, зачем киевскому «Динамо» Кристиан Биловар

ФК Динамо Киев.

Бывший полузащитник «Динамо» Артем Яшкин, эксклюзивно для Sport.ua, раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара, провалившего матч квалификации Лиги Европы против Маккаби (Тель-Авив) (1:3).

– В прошлом сезоне «Динамо» в еврокубках тоже много проигрывало, но была борьба, было видно хоть какое-то старание футболистов. Сейчас этого нет.

– Мне сложно сказать, почему да. Но действительно добиваться результата без контрпрессинга, агрессии нереально. Плюс, Беловар выглядел посторонним предметом.

– За какие заслуги этот футболист попадает в состав?

– Мне это неизвестно, но ошибок с его стороны множество. Вот, например, два мяча были забиты из его зоны, а не закрывший Караваев прострел, Беловар мог перехватывать. Он нигде не успевает, – сказал Яшкин.

Ранее сообщалось, что Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Комментарии 3
olex.mykhailov
Зять Суркіса не може бути стороннім предметом на полі
Перець
Це навіть і необговорюється в складі буде  при любих розкладах ,а Дячук і Сирота бокопори мабуть 
Vovan78
Не тронь святе! Зятьок поза конкуренцією. Поуй що оборона дірява ганчірка, за те Дячук і Сирота не потрібні, а зятьок то сила. Скоро Славіка ще підтянуть у ворота, отоді буде зовсім неприступна фортеця.
