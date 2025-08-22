Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо нужны кардинальные перемены»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук поделился эмоциями после первого матча между киевским «Динамо» и Маккаби (Тель-Авив), в котором Динамо потерпело неожиданное поражение (1:3).

– Олег Викторович, какие впечатления остались от игры Динамо с Маккаби? Как вас разочаровала команда Александра Шовковского?

– Это тупиковая ситуация. Эта игра еще раз показала, что Динамо нужны кардинальные перемены. Киевляне ужасно смотрелись на фоне Маккаби. И тут даже на удаление все не спишешь, потому что и до него команда играла довольно плохо. Ну не может быть в команде четыре защитника, вообще не умеющих отбирать мяч! Маккаби обыграло Динамо по всем компонентам. В течение игры было несколько эпизодов у Ваната, когда он оказывался один в один и даже не пытался обыграть защитника.

– Похоже, что Динамо успокаивает ситуация в чемпионате Украины, где даже неосновным составом они способны побеждать другие клубы. Может быть, именно это создает для них иллюзию, что все хорошо?

– Да. Понимаешь, если мы наблюдаем такой кризис, когда есть вопросы к каждому звену, то нужно уже что-то делать. Сейчас у Динамо очень много одноплановых игроков. При этом в команде нет современных футболистов типа Беллингема или Вальверде, которые способны одинаково качественно действовать и в обороне, и в атаке. Я не говорю, что они должны быть того же уровня, но подобных прототипов в мире хватает.

Если в Динамо так уважают Лобановского, то пусть вспомнят его выражение, что команда строится от обороны. Сейчас у киевлян защита – самое слабое и самое молодое звено. Как в таком положении можно добиваться результата в еврокубках? Если корабль протекает, то далеко не доплывешь, – сказал эксперт.

