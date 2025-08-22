Карбон и Ингулец проводят матч 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы

В пятницу, 22 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Карбон» будет принимать «Ингулец».

«Карбон» выступает на аматорском уровне. В 2024 году команда выиграла Кубок Черкасской области. В предварительном раунде Кубка Украины «Карбон» со счетом 2:1 обыграл одесский клуб «Пальмира».

«Ингулец» выступает в Первой лиге. Подопечные Василия Кобина провели три матча. Команда обыграла «Металлист» (2:1) и сыграла вничью с «Буковиной» (0:0) и тернопольской «Нивой» (2:2).

Поединок пройдет в с. Геронимовка на базе клуба ЛНЗ. Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.