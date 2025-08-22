Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера

Руководство житомирского «Полесья» хочет провернуть громкий трансфер, подписав полузащитника национальной сборной Украины Егора Назарину, ныне выступающего за донецкий «Шахтер».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в таком переходе лично заинтересован коуч «волков» Руслан Ротань, который хочет усилить центральное звено команды.

Сообщается, что «горняки» не планируют прощаться с футболистом менее чем за два миллиона евро. Переговоры между клубами пока не стартовали.

