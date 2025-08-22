Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 20:57 | Обновлено 22 августа 2025, 21:05
2772
1

Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера

Коуч хочет видеть Егора Назарину в расположении «Полесья»

22 августа 2025, 20:57 | Обновлено 22 августа 2025, 21:05
2772
1
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Руководство житомирского «Полесья» хочет провернуть громкий трансфер, подписав полузащитника национальной сборной Украины Егора Назарину, ныне выступающего за донецкий «Шахтер».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в таком переходе лично заинтересован коуч «волков» Руслан Ротань, который хочет усилить центральное звено команды.

Сообщается, что «горняки» не планируют прощаться с футболистом менее чем за два миллиона евро. Переговоры между клубами пока не стартовали.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук отреагировал на заявление Геннадия Буткевича по поводу тяжелого календаря.

По теме:
1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник киевского Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Егор Назарина Руслан Ротань Полесье Житомир Шахтер Донецк Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ
Футбол | 22 августа 2025, 21:23 1
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ

Вечером 22 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22 августа 2025, 11:32 101
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище

Валерий Василенко – о «черном» четверге для украинских команд

Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Футбол | 22.08.2025, 00:01
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Футбол | 22.08.2025, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nikolas1987
Я бы на месте Шахтёра согласился. Он совсем не для Шахтёра
Ответить
0
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 21
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 145
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем