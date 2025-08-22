Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»

В четверг, 21 августа, киевское «Динамо» проиграло первый матч против «Маккаби» Тель-Авив в четвертом раунде квалификации Лиги Европы (3:1).

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло в социальной сети Facebook поделился мыслями после поединка, раскритиковав «бело-синих» за выступление на евроарене.

«Тяжело на это все смотреть. Унижение болельщиков «Динамо» Киев на европейской арене продолжается. Что очень бросается в глаза, игроки «Динамо» выглядят абсолютно без энергии, как выжатые лимоны. Что происходит? Трудно найти пояснение.

Вот сейчас я слукавил. В футболе чудес не бывает. Ехать на одних и тех же игрока четыре сезона подряд просто абсурд.

На моей памяти, это уже третья красная карточка полученная на ровном месте. Как бы выводы игроки не делают? Напрашивается вопрос. Они вообще обучаемые? У меня сомнения.

Самое главное что мы все живы, и ждем тотальных перемен в клубе. Всем добра. Слава Украине», – написал Заховайло.