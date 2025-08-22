Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Его спровоцировали». Игрок Фиорентины – о красной в матче с Полесьем
Лига конференций
22 августа 2025, 08:18 | Обновлено 22 августа 2025, 08:19
«Его спровоцировали». Игрок Фиорентины – о красной в матче с Полесьем

Полузащитник Шер Ндур проанализировал поединок с украинским клубом

«Его спровоцировали». Игрок Фиорентины – о красной в матче с Полесьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Шер Ндур

21-летний центральный полузащитник Шер Ндур высказался о победном первом матче против «Полесья» в четвёртом раунде квалификации Лиги конференций (3:0).

«Было трудно, но мы это знали. К сожалению, Мойзе получил красную карточку в первом тайме, но такое случается. После этого мы оборонялись компактно и хорошо завершили игру.

Возможно, это первый сезон, когда я начинаю с первых минут вместе с одними и теми же партнёрами. Настоящим Ндуру я ещё не стал, ведь работаю, как и вся команда, но я прогрессирую, и мы все можем провести отличный сезон.

О том, что выйду в старте, знал уже несколько дней, но сразу обрадовался и не мог дождаться начала настоящей игры. Очень доволен и своей игрой, и командной.

В оборонительной фазе я был готов накрывать их плеймейкера, играя ближе к позиции треквартисты, а в фазе владения действовал как мецца́ла, смещаясь между полузащитой и Гудмунссоном. Нам нравится менять позиции, открываться и много комбинировать друг с другом. Думаю, у нас это хорошо получается.

Что сказали Мойзе после красной? Я не понял этого удаления, ведь его спровоцировали, дёргая за волосы. Но он будет свеж к матчу с «Кальяри».

Пенальти? Я не пересматривал эпизод, но Понграчич физически сильнее его, он выиграл дуэль.

У нас отличная группа, хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все друзья: когда начинается тренировка, царит радость, но есть и серьёзность. На поле мы конкурентоспособны и можем провести отличный сезон», – сказал Ндур.

Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
