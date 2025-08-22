ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Кудровки нашел новый клуб в Первой лиге
Александр Евтушенко будет выступать за «Ингулец»
Клуб Первой лиги «Ингулец» официально усилил состав бывшим футболистом «Кудровки» Александром Евтушенко.
22-летний полузащитник перешёл в новую команду на правах свободного агента. В «Ингульце» Александр будет выступать под 78-м номером.
«Добро пожаловать в семью «Ингульца», Александр! Пусть номер 78 станет символом твоих новых свершений», – написала пресс-служба клуба.
Евтушенко провёл за «Кудровку» 29 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Также в своей карьере Александр защищал цвета клуба «Олимпия» Савинцы и молодёжных команд «Зари» и «Александрии».
