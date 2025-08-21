Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. На грани фола. Невеста Роналду провела эротическую фотосессию
21 августа 2025, 23:57 |
571
1

ФОТО. На грани фола. Невеста Роналду провела эротическую фотосессию

Джорджина Родригес поразила смелостью своего нового фотосета

Instagram. Джорджина Родригес

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поразила подписчиков страстной серией фото с пляжа.

В белом топе и шортах она позировала на фоне заката у Красного моря.

Снимки подчеркнули ее фигуру и создали атмосферу эротической кампании.

Подписчики засыпали Джорджину комплиментами, называя ее богиней искушения.

Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
В Саудовской Аравии ее за такое побьют камнями привязав к столбу.
