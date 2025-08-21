Другие новости21 августа 2025, 23:57 |
ФОТО. На грани фола. Невеста Роналду провела эротическую фотосессию
Джорджина Родригес поразила смелостью своего нового фотосета
Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поразила подписчиков страстной серией фото с пляжа.
В белом топе и шортах она позировала на фоне заката у Красного моря.
Снимки подчеркнули ее фигуру и создали атмосферу эротической кампании.
Подписчики засыпали Джорджину комплиментами, называя ее богиней искушения.
В Саудовской Аравии ее за такое побьют камнями привязав к столбу.
