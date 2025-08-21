Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
Лига Европы
ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины

Немецкий фулбек забил второй гол итальянской команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте Робин Госенс удвоил преимущество итальянской команды. Счет на табло – 0:2.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
