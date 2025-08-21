Лига Европы21 августа 2025, 21:39 |
264
0
ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
Немецкий фулбек забил второй гол итальянской команды
21 августа 2025, 21:39 |
264
0
В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».
Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 32-й минуте Робин Госенс удвоил преимущество итальянской команды. Счет на табло – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 21:21 1
Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»
Бокс | 21 августа 2025, 05:50 0
Легендарный боксер вспомнил эпизод, который заставил его завершить карьеру
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Футбол | 21.08.2025, 19:47
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 22:37 13
20.08.2025, 21:32 40
20.08.2025, 00:07 54
19.08.2025, 18:40 45
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 20:18 1
20.08.2025, 05:55 1
20.08.2025, 08:10 7