Звездный игрок Кристал Пелас не сыграет в ЛК. Уже договорился с Арсеналом

27-летний английский полузащитник «Кристалл Пелас» Эберечи Эзе пропустит матч против норвежского «Фредрикстада» в Лиге конференций, поскольку договорился о трансфере в «Арсенал».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Эзе сообщил главному тренеру Оливеру Гласнеру о своем решении, и они совместно решили, что звездный игрок больше не поможет английской команде.

В сезоне 2024/25 Эзе провел 43 матча на клубном уровне, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Известно, что Арсенал заплатит за Эзе 60 миллионов фунтов стерлингов.