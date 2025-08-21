Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный игрок Кристал Пелас не сыграет в ЛК. Уже договорился с Арсеналом
Англия
21 августа 2025, 21:38 |
133
0

Звездный игрок Кристал Пелас не сыграет в ЛК. Уже договорился с Арсеналом

Эберечи Эзе не примет участие в еврокубковой игре

21 августа 2025, 21:38 |
133
0
Звездный игрок Кристал Пелас не сыграет в ЛК. Уже договорился с Арсеналом
Twitter

27-летний английский полузащитник «Кристалл Пелас» Эберечи Эзе пропустит матч против норвежского «Фредрикстада» в Лиге конференций, поскольку договорился о трансфере в «Арсенал».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Эзе сообщил главному тренеру Оливеру Гласнеру о своем решении, и они совместно решили, что звездный игрок больше не поможет английской команде.

В сезоне 2024/25 Эзе провел 43 матча на клубном уровне, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Известно, что Арсенал заплатит за Эзе 60 миллионов фунтов стерлингов.

По теме:
ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
ВИДЕО. Автогол Кудрика. Фиорентина вышла вперед в матче с Полесьем
трансферы Кристал Пэлас Арсенал Лондон трансферы АПЛ Фабрицио Романо Эберечи Эзе Лига конференций Фредрикстад
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко близок к трансферу. Клуб Ла Лиги готовится объявить бомбу
Футбол | 21 августа 2025, 21:47 0
Зинченко близок к трансферу. Клуб Ла Лиги готовится объявить бомбу
Зинченко близок к трансферу. Клуб Ла Лиги готовится объявить бомбу

Александр приблизился к трансферу в «Бетис»

Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Футбол | 21 августа 2025, 18:30 26
Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК

Теперь в соперниках у подопечных Ротаня не черкасские «фиалки», а настоящие

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21.08.2025, 07:15
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Бокс | 21.08.2025, 05:50
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 16
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 8
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем