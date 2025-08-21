Полесье – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Лига конференций. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Полесье – Фиорентина – 0:1 (обновляется)

Гол: Кудрик, 8 (автогол)