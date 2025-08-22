Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему президент Динамо Игорь Суркис не подписывает легионеров.

– Ваше мнение, насколько «Динамо» нужны трансферы для достижения результата в еврокубках?

– Это путь Динамо. Это их мнение, как они хотят развиваться дальше! Команду постоянно нужно усиливать, этому нет предела – команда постоянно должна работать сильно на трансферном рынке, но мы видим, что путь Динамо состоит в том, чтобы развивать своих футболистов!» Если команда будет укомплектована рядом легионеров...

Но, наверное, где-нибудь могут пострадать молодые футболисты, которые при приглашении легионеров могут притормаживать в развитии. Я не знаю, как руководство Динамо сформировало путь развития команды.

Я вижу развитие конкретно молодых украинских исполнителей. Но здесь вопрос... Достаточно ли потенциала молодых исполнителей для достижения целей, которые ставит руководство клуба. Здесь вопрос к руководству Динамо… Если мы хотим добиваться результата в еврокубках – нужно усиление, но здесь уже вопрос к руководству Динамо.

– Сам Александр Шовковский заявлял, что Динамо нужно усиление...

– Я так понимаю, если тренер говорит – он прав. Усиление нужно, чтобы… Для чего, чтобы добиваться высоких результатов в еврокубках, – сказал Григорчук.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо может перебраться в Польшу