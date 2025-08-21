Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Металлист 1925 приехал в Харьков. Клуб ждет возвращения домой
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 19:59 | Обновлено 21 августа 2025, 20:13
856
1

ФОТО. Металлист 1925 приехал в Харьков. Клуб ждет возвращения домой

Команда провела тренировку и встретилась с болельщиками

21 августа 2025, 19:59 | Обновлено 21 августа 2025, 20:13
856
1
ФОТО. Металлист 1925 приехал в Харьков. Клуб ждет возвращения домой
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 временно вернулся в Харьков, где команда Младена Бартуловича провела тренировку на арене Металлист и встретилась с болельщиками.

Кроме того, игроки и руководители посетили харьковский госпиталь, где проходят лечение украинские воины.

Из-за войны харьковские команды не могут играть у себя дома, однако ждут возможности вернуться к родным болельщикам.

Металлист 1925 последние сезоны играл в Киеве, а с нынешнего чемпионата команда домашние встречи проводит в Житомире.

По теме:
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Основной голкипер клуба УПЛ получил серьезное повреждение
Экс-динамовец Браун Идейе повесил бутсы на гвоздь. Статистика за карьеру
Металлист 1925 российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20 августа 2025, 22:10 8
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата

Вероятно, что Ярослава получила травму правой ноги в Лозанне

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20 августа 2025, 20:18 1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 18:16
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 18:37
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Ждём с нетерпением родную любимую команду!
Ответить
0
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем