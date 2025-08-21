ФОТО. Металлист 1925 приехал в Харьков. Клуб ждет возвращения домой

Металлист 1925 временно вернулся в Харьков, где команда Младена Бартуловича провела тренировку на арене Металлист и встретилась с болельщиками.

Кроме того, игроки и руководители посетили харьковский госпиталь, где проходят лечение украинские воины.

Из-за войны харьковские команды не могут играть у себя дома, однако ждут возможности вернуться к родным болельщикам.

Металлист 1925 последние сезоны играл в Киеве, а с нынешнего чемпионата команда домашние встречи проводит в Житомире.