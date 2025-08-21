Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Челси официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26
Англия
21 августа 2025, 17:47 |
138
0

ФОТО. Челси официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26

Новое снаряжение «пенсионеров» выполнено в необычном черном цвете

21 августа 2025, 17:47 |
138
0
ФОТО. Челси официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26
ФК Челси

Лондонский «Челси» совместно с Nike официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.

Новая экипировка выполнена в черном цвете с белыми вставками на воротнике и рукавах, а также синими линиями. На форме присутствуют логотипы бренда и клуба, который на этот раз представлен в необычном стиле. Дизайн вдохновлен ретро-комплектами «пенсионеров» из 90-х, но выполнен в современном, более простом и контрастном стиле с элементами минимализма.

«Челси» начал новый сезон с нулевой ничьей против «Кристал Пэлас» в АПЛ. По итогам прошлой кампании (2024/25) лондонский клуб завоевал два трофея – Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

ФОТО. Третий комплект формы Челси на сезон 2025/26

По теме:
Клубы АПЛ установили трансферный рекорд. Столько еще никогда не тратили
В Польше организовали трансфер украинского полузащитника в чемпионат Англии
Тоттенхэм снова попытается подписать бразильца из Манчестер Сити
фото чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига Nike Челси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Футбол | 21 августа 2025, 14:58 18
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам

Донецкий клуб выиграл со счетом 6:0, благодаря усилиям Мохамаду Канте

Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
Футбол | 21 августа 2025, 16:57 0
Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке

Матч между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» отменен

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Другие виды | 20.08.2025, 22:37
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 16
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем