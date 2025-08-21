ФОТО. Челси официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26

Лондонский «Челси» совместно с Nike официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.

Новая экипировка выполнена в черном цвете с белыми вставками на воротнике и рукавах, а также синими линиями. На форме присутствуют логотипы бренда и клуба, который на этот раз представлен в необычном стиле. Дизайн вдохновлен ретро-комплектами «пенсионеров» из 90-х, но выполнен в современном, более простом и контрастном стиле с элементами минимализма.

«Челси» начал новый сезон с нулевой ничьей против «Кристал Пэлас» в АПЛ. По итогам прошлой кампании (2024/25) лондонский клуб завоевал два трофея – Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

ФОТО. Третий комплект формы Челси на сезон 2025/26

Nike and Chelsea unveil their Total 90 2025/26 third kit. pic.twitter.com/IMKLmLAwqK — VERSUS (@vsrsus) August 21, 2025