Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 16:39 | Обновлено 21 августа 2025, 16:56
Экс-динамовец Браун Идейе повесил бутсы на гвоздь. Статистика за карьеру

Нигерийский нападающий успел поиграть за немалое количество клубов на протяжении своей карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Браун Идейе

20 августа 36-летний экс-игрок киевского «Динамо» Браун Идейе официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Почти все свои матчи нигериец провел на позиции центрального нападающего. На своем футбольном пути Браун выступал за клубы: «Динамо» Киев (Украина), «Олимпиакос» Пирей (Греция), «Ксамакс» (Швейцария), «Сошо» (Франция), «Гёзтепе» (Турция), «Арис Салоники» (Греция), «Вест Бромвич» (Англия), «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай), «Эньимба» (Нигерия) и «Малага» (Испания).

Больше всего нигерийский форвард запомнился своими выступлениями за киевскую команду, в составе которой он провел 107 матчей, забил 45 голов и отдал 12 результативных передач.

На международной арене за сборную Нигерии Идейе сыграл 26 матчей, в которых отличился 10 результативными действиями (6 голов и 4 ассиста). В 2013 году вместе с национальной командой он стал чемпионом Африки.

На клубном уровне Браун принял участие в 431 поединке, отличившись 155 забитыми мячами, 49 результативными передачами и завоевав 3 трофея: Кубок Украины, а также чемпионаты Нигерии и Греции.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу завершение карьеры Браун Идейе Украинская Премьер-лига статистика Олимпиакос Пирей Сошо Гезтепе Арис Салоники Вест Бромвич Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) Малага Ксамакс
