Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба

Журналист Relevo Маттео Моретто рассказал о предложении, которое сделал «Наполи» украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«Артем Довбик покинет «Рому», поскольку римляне настаивают на его продаже. На данный момент у игрока нет конкретных предложений, но один из клубов, который рассматривает возможность его подписания, – это «Наполи». Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна ищет еще одного нападающего после травмы Лукаку.

«Наполи» рассматривает и другие варианты, а Довбик – один из них, как и Хойлунд и Пинамонти. «Наполи» сделал устное предложение Довбику – шестилетний контракт с чистой зарплатой 3 млн евро за сезон. Посмотрим, будет ли это предложение дополнено письменным в ближайшие дни», — сказал Моретто YouTube-каналу Фабрицио Романо.

Ранее итальянский журналист Энрико Камелио заявил, что видел Довбика на тренировке «Ромы» и что тот выглядел катастрофически.