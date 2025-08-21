Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Украинского форварда хочет подписать Наполи
Журналист Relevo Маттео Моретто рассказал о предложении, которое сделал «Наполи» украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.
«Артем Довбик покинет «Рому», поскольку римляне настаивают на его продаже. На данный момент у игрока нет конкретных предложений, но один из клубов, который рассматривает возможность его подписания, – это «Наполи». Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна ищет еще одного нападающего после травмы Лукаку.
«Наполи» рассматривает и другие варианты, а Довбик – один из них, как и Хойлунд и Пинамонти. «Наполи» сделал устное предложение Довбику – шестилетний контракт с чистой зарплатой 3 млн евро за сезон. Посмотрим, будет ли это предложение дополнено письменным в ближайшие дни», — сказал Моретто YouTube-каналу Фабрицио Романо.
Ранее итальянский журналист Энрико Камелио заявил, что видел Довбика на тренировке «Ромы» и что тот выглядел катастрофически.
