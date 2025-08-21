Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Анастасия СОБОЛЕВА: «Знаю, что сыграла далеко не лучший матч»

Украинка прокомментировала поражение Саши Викери на старте квалификации US Open

Анастасия СОБОЛЕВА: «Знаю, что сыграла далеко не лучший матч»
Telegram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева прокомментировала поражение Саши Викери в матче первого раунда квалификации Открытого чемпионата США 2025:

«US Open для меня, к сожалению, закончился. Трудно писать после поражений, но такова жизнь и спорт, поэтому такое бывает.

Знаю, что сыграла далеко не лучший матч, возможно из-за отсутствия игры в последний месяц и сразу первый матча на хардовом покрытии, где я еще не играла в этом году. Причины разберем с тренером обязательн.

Несмотря на все, очень рада, что все-таки попала и имела возможность сыграть, потому что такие турниры – это высший уровень, и играть здесь – это очень крут.

Обещаю еще немного погрустить и возвращаюсь к работе, потому что работать есть над чем. Хочу искренне поблагодарить всех за поддержку. И тех, кто дома не спал и поддерживал, и тех, кто болел на трибунах. Обнимаю всех», – написала Анастасия в Telegram-канале.

Соболева уступила Викери со счетом 5:7, 5:7. Для Анастасии это было второе выступления в отборе к US Open – в прошлом году она также покинуда американский мейджор в первом круге квалификации.

Анастасия Соболева Саша Викери US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
