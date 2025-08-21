ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера

Английский «Борнмут» официально объявил о подписании марокканского вингера леверкузенского «Байера» Амина Адли.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «вишнями» контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, сумма трансфера составила 29 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Амин Адли провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее «Борнмут» официально объявил о подписании вингера «Ливерпуля» Бена Доука.