Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
Англия
21 августа 2025, 13:08
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера

Амин Адли сменил клубную прописку

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
ФК Борнмут. Амин Адли

Английский «Борнмут» официально объявил о подписании марокканского вингера леверкузенского «Байера» Амина Адли.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «вишнями» контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, сумма трансфера составила 29 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Амин Адли провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее «Борнмут» официально объявил о подписании вингера «Ливерпуля» Бена Доука.

Амин Адли Байер Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус
