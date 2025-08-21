ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
Амин Адли сменил клубную прописку
Английский «Борнмут» официально объявил о подписании марокканского вингера леверкузенского «Байера» Амина Адли.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «вишнями» контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, сумма трансфера составила 29 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Амин Адли провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее «Борнмут» официально объявил о подписании вингера «Ливерпуля» Бена Доука.
Amine Adli.#afcb’s first-ever Moroccan international ❤️ 🇲🇦 pic.twitter.com/XYjxb3p0hK— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 21, 2025
