Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
21 августа 2025, 11:37 | Обновлено 21 августа 2025, 11:45
Свитолина и Монфис проведут совместный матч на кортах US Open

Элина и Гаэль сыграют с Флавио Коболли и Флавией Пеннеттой в выставочном поединке

Свитолина и Монфис проведут совместный матч на кортах US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис примут участие в развлекательном мероприятии теннисных звезд Открытого чемпионата США под названием Stars of the Open.

В ночь на 22 августа украинка и француз проведут выставочный парный матч против итальянцев Флавио Коболли и Флавии Пеннетты.

Участниками мероприятия также будут Коко Гауфф, Андре Агасси, Винус Уильямс, Жоау Фонсека, Энди Роддик, Джон Макинрой, Хуан Мартина дель Потро, Дана Мэтьюсон, Кейси Рацлафф и другие, а также некоторые специальные гости.

Часть доходов от билетов будет направлена ​​в фонд USTA Foundation, национальное благотворительное подразделение USTA, которое предоставляет теннисные и образовательные программы малообеспеченным сообществам.

Расписание матчей (начало – 02:00 по Киеву):

  • Матч 1: Коко Гауфф / Андре Агасси vs Винус Уильямс / Джон Макинрой
  • Матч 2: Жоау Фонсека / Хуан Мартин Дель Потро vs Энди Роддик / Алекс Микельсен
  • Матч 3: Гаэль Монфис / Элина Свитолина vs Флавия Паннетта / Флавио Коболли
  • Матч 4: Дана Мэтьюсон / Джек Сок vs Бетани Маттек-Сэндс / Кейси Рацлафф

*Состав участников может быть изменен

Даниил Агарков
