Свитолина и Монфис проведут совместный матч на кортах US Open
Элина и Гаэль сыграют с Флавио Коболли и Флавией Пеннеттой в выставочном поединке
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис примут участие в развлекательном мероприятии теннисных звезд Открытого чемпионата США под названием Stars of the Open.
В ночь на 22 августа украинка и француз проведут выставочный парный матч против итальянцев Флавио Коболли и Флавии Пеннетты.
Участниками мероприятия также будут Коко Гауфф, Андре Агасси, Винус Уильямс, Жоау Фонсека, Энди Роддик, Джон Макинрой, Хуан Мартина дель Потро, Дана Мэтьюсон, Кейси Рацлафф и другие, а также некоторые специальные гости.
Часть доходов от билетов будет направлена в фонд USTA Foundation, национальное благотворительное подразделение USTA, которое предоставляет теннисные и образовательные программы малообеспеченным сообществам.
Расписание матчей (начало – 02:00 по Киеву):
- Матч 1: Коко Гауфф / Андре Агасси vs Винус Уильямс / Джон Макинрой
- Матч 2: Жоау Фонсека / Хуан Мартин Дель Потро vs Энди Роддик / Алекс Микельсен
- Матч 3: Гаэль Монфис / Элина Свитолина vs Флавия Паннетта / Флавио Коболли
- Матч 4: Дана Мэтьюсон / Джек Сок vs Бетани Маттек-Сэндс / Кейси Рацлафф
*Состав участников может быть изменен
