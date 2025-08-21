Свитолина и Монфис проведут совместный матч на кортах US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис примут участие в развлекательном мероприятии теннисных звезд Открытого чемпионата США под названием Stars of the Open.

В ночь на 22 августа украинка и француз проведут выставочный парный матч против итальянцев Флавио Коболли и Флавии Пеннетты.

Участниками мероприятия также будут Коко Гауфф, Андре Агасси, Винус Уильямс, Жоау Фонсека, Энди Роддик, Джон Макинрой, Хуан Мартина дель Потро, Дана Мэтьюсон, Кейси Рацлафф и другие, а также некоторые специальные гости.

Часть доходов от билетов будет направлена ​​в фонд USTA Foundation, национальное благотворительное подразделение USTA, которое предоставляет теннисные и образовательные программы малообеспеченным сообществам.

Расписание матчей (начало – 02:00 по Киеву):

Матч 1: Коко Гауфф / Андре Агасси vs Винус Уильямс / Джон Макинрой

Матч 2: Жоау Фонсека / Хуан Мартин Дель Потро vs Энди Роддик / Алекс Микельсен

Матч 3: Гаэль Монфис / Элина Свитолина vs Флавия Паннетта / Флавио Коболли

Матч 4: Дана Мэтьюсон / Джек Сок vs Бетани Маттек-Сэндс / Кейси Рацлафф

*Состав участников может быть изменен