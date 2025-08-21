Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
21 августа 2025, 10:34 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ФК Шахтер

В четверг, 21 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Маккаби Тель-Авив – Динамо

Ggbet 2.72 – 3.48 – 2.63

21:00 Полесье – Фиорентина

Ggbet 8.05 – 4.91 – 1.40

21:00 Шахтер – Серветт

Ggbet 1.40 – 5.11 – 7.55

21:00 Панатинаикос – Самсунспор

Ggbet 1.63 – 4.12 – 6.04

22:00 Кристал Пэлас – Фредрикстад

Ggbet 1.11 – 9.70 – 24.00

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
