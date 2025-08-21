СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа

В четверг, 21 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Маккаби Тель-Авив – Динамо

2.72 – 3.48 – 2.63

21:00 Полесье – Фиорентина

8.05 – 4.91 – 1.40

21:00 Шахтер – Серветт

1.40 – 5.11 – 7.55

21:00 Панатинаикос – Самсунспор

1.63 – 4.12 – 6.04

22:00 Кристал Пэлас – Фредрикстад

1.11 – 9.70 – 24.00

