В Польше организовали трансфер украинского полузащитника в чемпионат Англии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 августа 2025, 09:23 | Обновлено 21 августа 2025, 09:30
21-летний полузащитник Иван Варфоломеев продолжит карьеру в составе «Линкольн Сити»

ФК Слован Либерец. Иван Варфоломеев

Полузащитник чешского клуба «Слован» (Либерец) и молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Трансфер 21-летнего футболиста оформит «Линкольн Сити», выступающего в третьем по силе дивизионе. «Слован» получит 600 тысяч евро за переход Варфоломеева.

По информации UA-Football, неожиданный шаг для украинского футболиста стал возможным благодаря польскому агентству KFM, имеющему контакты по всей Европе. Именно оно занималось трансфером игрока.

Его руководитель Ярослав Колаковский работает с такими польскими футбольными звездами как Камиль Глик, Лукаш Скорупски, Павел Вшолек, Якуб Сверчок, Пшемислав Плахета и Шимон Журковский, помогая им с международными переходами.

Сообщается, что польское агентство полностью отвечает за переход украинского игрока в иностранный клуб.

В прошлом сезоне Варфоломеев провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. До перехода в «Слован» Иван играл за львовские «Рух» и «Карпаты».

Николай Титюк Источник: UA-Football
