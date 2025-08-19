Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины U-21
Англия
19 августа 2025, 07:22 |
1487
0

Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины U-21

Главный тренер «Слована» из города Либерец подтвердил уход Ивана Варфоломеева

19 августа 2025, 07:22 |
1487
0
Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

Полузащитник сборной Украины U-21 Иван Варфоломеев, который играет в чемпионате Чехии, определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

21-летний футболист покинет «Слован» Либерец до закрытия трансферного окна. В услугах игрока заинтересован английский «Линкольн», который выступает в третьем по сили дивизионе и готов отдать за украинца 800 тысяч евро.

17 августа «Слован» провел матч пятого тура чемпионата Чехии против «Спарты» из города Прага (0:2). После завершения этого поединка главный тренер хозяев Радослав Ковач сообщил журналистам, что Варфоломеев покинет команду, так как стороны провели успешные переговоры о переходе полузащитника.

«Переход украинца в чемпионат Англию состоится в ближайшее время. На данный момент осталось уладить последние формальности», – сказал наставник.

В прошлом сезоне Варфоломеев провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. До перехода в «Слован» Иван играл за львовские «Рух» и «Карпаты».

По теме:
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26
чемпионат Англии по футболу чемпионат Чехии по футболу Линкольн Сити Слован Либерец Иван Варфоломеев трансферы
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Война | 18 августа 2025, 09:00 1
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник

Татьяне Табашник был 61 год

Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 19 августа 2025, 08:04 1
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Футбол | 19.08.2025, 05:29
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Футбол | 18.08.2025, 11:52
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 18
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
17.08.2025, 13:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем