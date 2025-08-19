Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины U-21

Полузащитник сборной Украины U-21 Иван Варфоломеев, который играет в чемпионате Чехии, определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

21-летний футболист покинет «Слован» Либерец до закрытия трансферного окна. В услугах игрока заинтересован английский «Линкольн», который выступает в третьем по сили дивизионе и готов отдать за украинца 800 тысяч евро.

17 августа «Слован» провел матч пятого тура чемпионата Чехии против «Спарты» из города Прага (0:2). После завершения этого поединка главный тренер хозяев Радослав Ковач сообщил журналистам, что Варфоломеев покинет команду, так как стороны провели успешные переговоры о переходе полузащитника.

«Переход украинца в чемпионат Англию состоится в ближайшее время. На данный момент осталось уладить последние формальности», – сказал наставник.

В прошлом сезоне Варфоломеев провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. До перехода в «Слован» Иван играл за львовские «Рух» и «Карпаты».