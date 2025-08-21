ФОТО. В Доме футбола выбран президент Ассоциации ветеранов Украины

В столичном Доме футбола состоялась отчетно-выборная конференция Ассоциации ветеранов футбола Украины, на которой был избран президент и члены других руководящих органов на четырехлетний срок.

Подавляющим большинством голосов делегаты конференции избрали главой АВФУ Олега Собуцкого. Первым вице-президентом стал Андрей Биба, а должности вице-президентов заняли Мирон Маркевич, Владимир Мунтян, Сергей Нагорняк, Петр Чилиби, Эдуард Цихмейструк, Владимир Езерский и Андрей Донец.

В обновленный состав исполнительного комитета вошли: Олег Собуцкий, Андрей Биба, Мирон Маркевич, Владимир Мунтян, Сергей Нагорняк, Петр Чилиби, Эдуард Цихмейструк, Владимир Езерский, Андрей Донец, Дмитрий Шаповал, Олег Шелаев, Александр Косырин и Виталий Самойлов. Эдуард Цихмейструк был избран главным тренером национальной сборной Украины среди ветеранов, а Дмитрий Шаповал – исполнительным директором АВФУ.

Перед началом мероприятия состоялся футбольный матч между национальной сборной Украины среди ветеранов и сборной ССО ВСУ. Дружеская игра, в которой против доблестных спецназовцев вышли звезды отечественного футбола последних десятилетий, завершилась победой последних (4:2).

На конференции присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. В своем приветственном слове он поблагодарил Олега Собуцкого и весь коллектив АВФУ за проведенную работу, в частности отметил масштаб всеукраинского и мирового турне сборной в поддержку Вооруженных Сил Украины и организацию всеукраинских чемпионатов среди ветеранов.

В рамках конференции были подписаны меморандумы о сотрудничестве УАФ и АВФУ с Ассоциацией ветеранов Сил специальных операций ВСУ. Почетными гостями мероприятия стали военные-спецназовцы, поэтому естественно, особое внимание было приковано именно к ним.

Отдельным пунктом программы стало награждение активных участников ветеранского футбольного движения, военных и гостей почетными отличиями. Награды от Сил специальных операций вручили и. о. командующего Олег Нечаев, заместители командующего Андрей Матвиишен и Александр Свириденко, а президент АВФУ Олег Собуцкий отметил отдельных участников орденом «За заслуги» от ассоциации.

