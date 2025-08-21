Шевченко подписал меморандум про сотрудничество с Ассоциацией ветеранов ССО

Ассоциация ветеранов Сил специальных операций подписала меморандум о сотрудничестве с Украинской ассоциацией футбола и Всеукраинской ассоциацией ветеранов футбола Украины.

В церемонии подписания исторического документа приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, офицер ВСУ, президент АВФУ Олег Собуцкий и руководитель Ассоциации ветеранов ССО Украины Александр Свириденко.

Это еще один шаг в поддержке воинов ССО после службы. Документ закладывает основу для совместных проектов, которые помогут ветеранам ССО получить новые возможности в спорте, реабилитации, общественной жизни и социальной адаптации.

Среди основных целей меморандума можно выделить, в частности, такие аспекты:

– популяризация военной службы, поддержка ветеранов и членов их семей среди граждан Украины через организацию спортивных мероприятий с участием профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов и военнослужащих, а также через различные образовательные программы и информационную поддержку таких мероприятий;

– пропаганда физической активности, занятий физической культурой и спортом, в частности футболом, ветеранов войны и военнослужащих путем проведения информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности о преимуществах здорового образа жизни;

– увековечение памяти и подвигов военнослужащих Сил специальных операций и ветеранов Ассоциации ветеранов ССО Украины как примера героизма и преданности защите Украины.

Символичным дополнением к подписанию меморандума стал товарищеский футбольный матч между командой Сил специальных операций и ветеранами национальной сборной Украины.

Это мероприятие стало возможным благодаря поддержке УАФ и главы АВФУ, военнослужащего ССО Олега Собуцкого.

«Этот матч был организован в поддержку Сил обороны Украины, в частности Сил специальных операций. Это особый род войск, бойцы которого постоянно находятся на передовой. Для них такие мероприятия являются своеобразной реабилитацией и возможностью сделать глоток свежего воздуха.

Сегодня мы увидели, что даже не имея профессионального футбольного опыта, военные отдавали на поле все свои силы, демонстрируя силу духа, волю и стремление к победе.

Сегодня здесь объединились волонтеры, военные и футбольная семья – все, кому не безразлична ситуация в стране. Это пример единства украинских патриотов», – прокомментировал событие офицер ВСУ, президент АВФУ Олег Собуцкий.

