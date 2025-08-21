Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
21 августа 2025, 04:41 | Обновлено 21 августа 2025, 05:01
ФОТО. Игроки Шахтера встретились с юными украинцами в Кракове

Горняки в Кракове сыграют в Q4 Лиги конференций с клубом Серветт

ФОТО. Игроки Шахтера встретились с юными украинцами в Кракове
ФК Шахтер

20 августа футболисты «Шахтера» провели тренировку в польском Кракове, а перед тем встретились с юными украинцами.

Ученики школы Kingdom для украинских детей в Кракове посетили тренировку «Шахтера» и сделали фото с игроками и тренерами.

Занятие прошло на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где проходят домашние еврокубковые матчи горняков.

Первый матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Серветт» состоится 21 августа.

Команды встретятся на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Игроки Шахтера встретились с юными украинцами в Кракове

