ФОТО. Игроки Шахтера встретились с юными украинцами в Кракове

Горняки в Кракове сыграют в Q4 Лиги конференций с клубом Серветт
20 августа футболисты «Шахтера» провели тренировку в польском Кракове, а перед тем встретились с юными украинцами.
Ученики школы Kingdom для украинских детей в Кракове посетили тренировку «Шахтера» и сделали фото с игроками и тренерами.
Занятие прошло на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где проходят домашние еврокубковые матчи горняков.
Первый матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Серветт» состоится 21 августа.
Команды встретятся на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
