20 августа 2025, 23:57 | Обновлено 21 августа 2025, 00:03
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт

При разводе Джорджина получит немало...

ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес объявили о помолвке.

Пара вместе с 2016 года, а брачный контракт они подписали еще в 2017-м.

Недавно соглашение обновили, и теперь в случае развода Джорджина получает 114 тысяч долларов ежемесячно и резиденцию в Ла Финке стоимостью более 5 млн евро.

Влюбленные поделились новостью в соцсетях, показав бриллиантовое кольцо.

Кроме того, Роналду подарил Джорджине Porsche и двое часов общей стоимостью свыше 50 тысяч евро.

Свадьба может состояться после ЧМ-2026 – после 19 июля.

