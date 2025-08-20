ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
При разводе Джорджина получит немало...
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес объявили о помолвке.
Пара вместе с 2016 года, а брачный контракт они подписали еще в 2017-м.
Недавно соглашение обновили, и теперь в случае развода Джорджина получает 114 тысяч долларов ежемесячно и резиденцию в Ла Финке стоимостью более 5 млн евро.
Влюбленные поделились новостью в соцсетях, показав бриллиантовое кольцо.
Кроме того, Роналду подарил Джорджине Porsche и двое часов общей стоимостью свыше 50 тысяч евро.
Свадьба может состояться после ЧМ-2026 – после 19 июля.
