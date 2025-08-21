Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику

Вечером 20 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день состоялись 4 поединка.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл на ноль матча против Фенербахче (0:0).

Буде-Глимт разгромил Штурм (5:0), вничью сыграли Базель и Копенгаген (1:1), Селтик и Кайрат (0:0).

Ответные матчи пройдут через неделю, 26/27 августа.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 20 августа 2025

22:00. Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания) – 1:1

Голы: Шакири, 14 (пен) – Габриэл, 45+3

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм Грац (Австрия) – 5:0

Голы: Хег, 7, Бьертуфт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Вик, 79 (автогол)

22:00. Селтик (Шотландия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 0:0

22:00. Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Результаты Q4 ЛЧ

