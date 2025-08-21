Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Лига чемпионов
21 августа 2025, 00:59 | Обновлено 21 августа 2025, 01:24
71
0

Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику

В этот игровой день состоялись 4 поединка, ответные встречи – через неделю

21 августа 2025, 00:59 | Обновлено 21 августа 2025, 01:24
71
0
Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 20 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день состоялись 4 поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл на ноль матча против Фенербахче (0:0).

Буде-Глимт разгромил Штурм (5:0), вничью сыграли Базель и Копенгаген (1:1), Селтик и Кайрат (0:0).

Ответные матчи пройдут через неделю, 26/27 августа.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 20 августа 2025

22:00. Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания) – 1:1

Голы: Шакири, 14 (пен) – Габриэл, 45+3

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм Грац (Австрия) – 5:0

Голы: Хег, 7, Бьертуфт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Вик, 79 (автогол)

22:00. Селтик (Шотландия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 0:0

22:00. Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Результаты Q4 ЛЧ

Инфографика

По теме:
Селтик – Кайрат – 0:0. По пути к сенсации. Обзор матча
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча
Базель – Копенгаген – 1:1. Интрига сохранена. Видео голов и обзор
Селтик Бенфика Фенербахче Копенгаген Базель Кайрат Алматы Штурм Грац Буде-Глимт Лига чемпионов Анатолий Трубин выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 33
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Футбол | 21.08.2025, 01:01
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 46
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем