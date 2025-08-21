Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Переговоры снова возобновились
Кевин может перейти в «Фулхэм»
Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.
По информации Sky Sport, «горняки» возобновили переговоры по выходному трансферу Кевина. «Шахтер» сейчас пытается договориться с «Фулхэмом» о сумме трансфера и структуре потенциальной сделки. Лондонцы серьезно рассматривают переход бразильца, но придется уладить финансовые разногласия с «горняками».
Сам Кевин готов к переезду в Лондон. Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине
Немецкий фулбек забил второй гол итальянской команды