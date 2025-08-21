Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 21:09 | Обновлено 21 августа 2025, 21:30
Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Переговоры снова возобновились

Кевин может перейти в «Фулхэм»

Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Переговоры снова возобновились
ФК Шахтер. Кевин

Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации Sky Sport, «горняки» возобновили переговоры по выходному трансферу Кевина. «Шахтер» сейчас пытается договориться с «Фулхэмом» о сумме трансфера и структуре потенциальной сделки. Лондонцы серьезно рассматривают переход бразильца, но придется уладить финансовые разногласия с «горняками».

Сам Кевин готов к переезду в Лондон. Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.

Источник: Sky Sports
Комментарии
