Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Переговоры снова возобновились

Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации Sky Sport, «горняки» возобновили переговоры по выходному трансферу Кевина. «Шахтер» сейчас пытается договориться с «Фулхэмом» о сумме трансфера и структуре потенциальной сделки. Лондонцы серьезно рассматривают переход бразильца, но придется уладить финансовые разногласия с «горняками».

Сам Кевин готов к переезду в Лондон. Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.