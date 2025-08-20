РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Харви Эллиотт привлекает внимание немецкого клуба
Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт привлекает внимание «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 22-летний футболист является претендентом на замену Хави Симонса, который должен перебраться в «Челси». Немецкий клуб достиг соглашения по условия контракта с Эллиоттом. «Ливерпуль» отпустит футболиста в случае выгодного предложения.
В прошедшем сезоне Харви Эллиотт провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что вингер «Ливерпуля» определился со своим будущим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение для строительства парка в Румынии
Лутше бы в один из Металлистов перешел.
Мог бы тогда постоянно играть в Лиге Чемпионов и за евротрофеи бороЦЦа.