РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт привлекает внимание «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 22-летний футболист является претендентом на замену Хави Симонса, который должен перебраться в «Челси». Немецкий клуб достиг соглашения по условия контракта с Эллиоттом. «Ливерпуль» отпустит футболиста в случае выгодного предложения.

В прошедшем сезоне Харви Эллиотт провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Ливерпуля» определился со своим будущим.