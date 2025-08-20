Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Англия
20 августа 2025, 22:01
1

РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля

Харви Эллиотт привлекает внимание немецкого клуба

РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт привлекает внимание «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 22-летний футболист является претендентом на замену Хави Симонса, который должен перебраться в «Челси». Немецкий клуб достиг соглашения по условия контракта с Эллиоттом. «Ливерпуль» отпустит футболиста в случае выгодного предложения.

В прошедшем сезоне Харви Эллиотт провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Ливерпуля» определился со своим будущим.

Харви Эллиотт Ливерпуль РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка
Международная служба по спасению АПЕПок
И зачем ему тот Лейпциг?
Лутше бы в один из Металлистов перешел.
Мог бы тогда постоянно играть в Лиге Чемпионов и за евротрофеи бороЦЦа.
Ответить
0
