Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо ответил Шовковскому, став на защиту Суркиса по поводу трансферов
Лига Европы
21 августа 2025, 12:24 | Обновлено 21 августа 2025, 12:43
2306
3

Сабо ответил Шовковскому, став на защиту Суркиса по поводу трансферов

Легенда «бело-синих» считает, что у Игоря Суркиса нет денег

21 августа 2025, 12:24 | Обновлено 21 августа 2025, 12:43
2306
3
Сабо ответил Шовковскому, став на защиту Суркиса по поводу трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Легендарный наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему «бело-синие» не могут позволить себе трансферы легионеров. Специалист заявил, что киевскому клубу нужно усиление.

– Динамо, в отличие от Шахтера, не усиливается. Может быть, в этом проблема?

– Динамо, чтобы усилиться, нужно купить минимум четырех-пяти игроков, а в идеале по три человека на каждую позицию, если не больше. Нападающего нет! Киевляне совершенно ничего не создают. Ванат только в чемпионате Украины может забивать. Я еще год назад говорил, что это слабый футболист.

В средней линии вообще беда. Буяльский, Шапаренко, Пихалонок – это игроки без отбора. С Бражком я вообще не понимаю, что произошло. Он подавал такие надежды, а в итоге провалился и теперь сидит в запасе. У Шапаренко было хорошее видение поля и удар, но теперь все пропало.

– Но Динамо – это не Шахтер. Или у Игоря Суркиса действительно нет таких денег, как у Рината Ахметова, чтобы покупать дорогих бразильцев.

– Согласен, у Суркисов действительно нет таких денег, чтобы купить хороших игроков. К тому же идет война, по Киеву летают ракеты, поэтому бразильцы боятся ехать в Украину и их можно заманить только хорошими контрактами, – сказал Сабо.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский попросил у Игоря Суркиса совершить несколько трансферов после вылета «бело-синих» из Лиги чемпионов.

По теме:
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса
Игорь Суркис Александр Шовковский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20 августа 2025, 20:18 0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги

Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Другие виды | 20 августа 2025, 22:37 6
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук

Дарья поддержала Марину

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20.08.2025, 21:32
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Футбол | 21.08.2025, 14:09
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А в село Щасливе бразильці табунами летять
Ответить
0
Burevestnik
таку х..ню пишуть...
треба купити "по три людини на кожну позицію".
тобто, 3 х 11 = 33.
по дебільному сказано...
Ответить
0
prezidend
"Я ще рік тому говорив" - коронка Йожефовича))
Ответить
0
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем