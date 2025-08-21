Сабо ответил Шовковскому, став на защиту Суркиса по поводу трансферов

Легендарный наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему «бело-синие» не могут позволить себе трансферы легионеров. Специалист заявил, что киевскому клубу нужно усиление.

– Динамо, в отличие от Шахтера, не усиливается. Может быть, в этом проблема?

– Динамо, чтобы усилиться, нужно купить минимум четырех-пяти игроков, а в идеале по три человека на каждую позицию, если не больше. Нападающего нет! Киевляне совершенно ничего не создают. Ванат только в чемпионате Украины может забивать. Я еще год назад говорил, что это слабый футболист.

В средней линии вообще беда. Буяльский, Шапаренко, Пихалонок – это игроки без отбора. С Бражком я вообще не понимаю, что произошло. Он подавал такие надежды, а в итоге провалился и теперь сидит в запасе. У Шапаренко было хорошее видение поля и удар, но теперь все пропало.

– Но Динамо – это не Шахтер. Или у Игоря Суркиса действительно нет таких денег, как у Рината Ахметова, чтобы покупать дорогих бразильцев.

– Согласен, у Суркисов действительно нет таких денег, чтобы купить хороших игроков. К тому же идет война, по Киеву летают ракеты, поэтому бразильцы боятся ехать в Украину и их можно заманить только хорошими контрактами, – сказал Сабо.

