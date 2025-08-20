Родригес и Гутьеррес вошли в топ-10 самых дорогих испанцев Серии А
Рейтинг по-прежнему возглавляет Гаиска Мендьета
Перед началом нового сезона в Серии А портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих испанцев, которые переходили в итальянский чемпионат.
В это летнее межсезонье сразу два игрока ворвались в топ-10 этого рейтинга.
Хесус Родригес за 22,5 млн евро стал игроком «Комо», а Мигель Гутьеррес за 18 млн евро перешел в «Наполи».
Самым дорогим трансфером остается переход Гаиски Мендьеты из «Валенсии» в «Лацио» за 48 млн евро в сезоне 2001/02.
Самые дорогие испанцы в истории Серии А
- 48,0 млн евро – Гаиска Мендьета (2001/02, из Валенсии в Лацио)
- 30,0 млн евро – Фабиан Руис (2018/19, из Бетиса в Наполи)
- 23,5 млн евро – Пау Лопес (2019/20, из Бетиса в Рому)
- 22,5 млн евро – Хесус Родригес (2025/26, из Бетиса в Комо)
- 21,3 млн евро – Саму Кастильехо (2017/18, из Вильярреала в Милан)
- 20,0 млн евро – Альваро Мората (2020/21, из Атлетико в Ювентус, аренда)
- 20,0 млн евро – Альваро Мората (2014/15, из Реала в Ювентус)
- 19,0 млн евро – Хосе Мари (1999/00, из Атлетико в Милан)
- 18,0 млн евро – Мигель Гутьеррес (2025/26, из Жироны в Наполи)
- 17,0 млн евро – Жерар Деулофеу (2020/21, из Вотфорда в Удинезе)
💰 La llegada de Miguel Gutiérrez al Nápoles lo coloca entre los 10 españoles más caros de la historia de la liga italiana. El ex del Betis Jesús Rodríguez también ha entrado este verano en el listado.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 20, 2025
👉 https://t.co/udRmNb8KGE#SerieA #Nápoles #MiguelGutiérrez #Fichajes pic.twitter.com/WbdR7k88hY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Причина отстранения Диалло, Сироты и Рамиреса неизвестны
Ольга отдыхает в Италии