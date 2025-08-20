Родригес и Гутьеррес вошли в топ-10 самых дорогих испанцев Серии А

Перед началом нового сезона в Серии А портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих испанцев, которые переходили в итальянский чемпионат.

В это летнее межсезонье сразу два игрока ворвались в топ-10 этого рейтинга.

Хесус Родригес за 22,5 млн евро стал игроком «Комо», а Мигель Гутьеррес за 18 млн евро перешел в «Наполи».

Самым дорогим трансфером остается переход Гаиски Мендьеты из «Валенсии» в «Лацио» за 48 млн евро в сезоне 2001/02.

Самые дорогие испанцы в истории Серии А

48,0 млн евро – Гаиска Мендьета (2001/02, из Валенсии в Лацио) 30,0 млн евро – Фабиан Руис (2018/19, из Бетиса в Наполи) 23,5 млн евро – Пау Лопес (2019/20, из Бетиса в Рому) 22,5 млн евро – Хесус Родригес (2025/26, из Бетиса в Комо) 21,3 млн евро – Саму Кастильехо (2017/18, из Вильярреала в Милан) 20,0 млн евро – Альваро Мората (2020/21, из Атлетико в Ювентус, аренда) 20,0 млн евро – Альваро Мората (2014/15, из Реала в Ювентус) 19,0 млн евро – Хосе Мари (1999/00, из Атлетико в Милан) 18,0 млн евро – Мигель Гутьеррес (2025/26, из Жироны в Наполи) 17,0 млн евро – Жерар Деулофеу (2020/21, из Вотфорда в Удинезе)