Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 августа 2025, 18:48 |
Мбаппе или Роналду: кто быстрее оформил 50 результативных действий за Реал?

Француз отличился забитым мячом против «Осасуны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг отметки в 50 результативных действий за испанский клуб (45 Г + 5 А).

19 августа состоялся поединок 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Мбаппе.

Чтобы достичь 50 очков по системе «гол + пас» в составе «сливочных», французскому нападающему понадобилось 60 матчей, тогда как бывший игрок клуба Криштиану Роналду сделал это на 16 матчей быстрее – 44.

Также интересно отметить, что Килиан является лидером топ-5 чемпионатов с сезона 2015/16 по количеству заработанных пенальти – 24 в 281 матче. Предыдущий рекорд принадлежал англичанину Джейми Варди (23 в 308 поединках).

Осасуна чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Осасуна Криштиану Роналду Джейми Варди
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
