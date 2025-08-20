Мадридский Реал не проигрывает в стартовых матчах Ла Лиги с 2008 года

Мадридский «Реал» не проигрывает в матчах 1-го тура Ла Лиги с 2008 года.

19 августа состоялся поединок 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти.

Эта победа стала уже 17-м матчем без поражений для мадридцев в стартовых турах чемпионата (12 побед, 5 ничьих). Последний раз «Реал» проигрывал на старте Ла Лиги 31 августа 2008 года против «Депортиво» (1:2).

Сейчас «сливочные» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице лиги.