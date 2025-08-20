Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 августа 2025, 15:14 | Обновлено 20 августа 2025, 16:52
Арсенал срочно выходит на рынок. Звездный игрок получил травму колена

Кай Хаверц может выбыть на значительный срок

Арсенал срочно выходит на рынок. Звездный игрок получил травму колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму колена, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, степень тяжести повреждения 26-летнего футболиста пока не определена, но «канониры» начали активно изучать трансферный рынок в поисках потенциальной замены для игрока.

В сезоне 2024/25 Кай Хаверц провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Интересно, что только в феврале 2025 года Кай Хаверц перенес операцию на верхней части бедра.

