Арсенал срочно выходит на рынок. Звездный игрок получил травму колена

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму колена, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, степень тяжести повреждения 26-летнего футболиста пока не определена, но «канониры» начали активно изучать трансферный рынок в поисках потенциальной замены для игрока.

В сезоне 2024/25 Кай Хаверц провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Интересно, что только в феврале 2025 года Кай Хаверц перенес операцию на верхней части бедра.