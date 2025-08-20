Гендиректор клуба УПЛ: «Мы не ожидали такого от него»
Александр Ризниченко высказался о расставании с Сергеем Шищенко
Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко высказался о расставании с бывшим главным тренером «пивоваров» Сергеем Шищенко, который летом 2025 года перешел в черновицкую «Буковину»:
«Уход Сергея Шищенко? Конечно, мы не ожидали такого шага от Сергея Шищенко. У него был контракт еще на два года. Как мы разошлись – это одному Господу Богу известно. Более того, вместе с Шищенко ушли и основные футболисты, которые у нас играли. Также ушли игроки из других клубов, которых мы обсуждали и планировали пригласить к нам».
Ранее Александр Ризниченко высказался о новом главном тренере «Оболони» Александре Антоненко.
