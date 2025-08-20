Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Фиорентины расхвалил Полесье: «До войны футбол развивался»
Лига конференций
20 августа 2025, 14:09 | Обновлено 20 августа 2025, 14:11
447
0

Александр Яковенко высказался о предстоящем матче Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Яковенко

Бывший игрок итальянской «Фиорентины» Александр Яковенко рассказал о сильных сторонах «Полесья» накануне матча Лиги конференций, где подопечные Руслана Ротаня встретятся с «фиалками».

«Это клуб с амбициозным президентом, сделавшим много инвестиций. Он построил новый спортивный центр, реконструировал стадион на Украине и хочет построить новый. Команда понимает, что ей придется столкнуться с очень сложным соперником, таким как «Фиорентина», но выйдет на поле с большим энтузиазмом.

Какие игроки в «Полесье» самые талантливые? Я назову троих: Александр Назаренко, левый вингер, Алексей Гуцуляк, правый вингер, и Борис Крушинский, полузащитник; он велик трудяга и много бегает. Он был бы полезен многим командам в Италии.

Насколько изменился футбол в Украине из-за войны? Постоянно приходится быть в пути и вдали от дома, и это нелегко: игроки устают, а болельщики вынуждены идти на жертвы. До войны наш футбол развивался. Но потом все изменилось: уровень футбола значительно упал», – сказал Яковенко.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину

По теме:
Левски – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Где смотреть матч квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина
Андерлехт – АЕК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Фиорентина Полесье Житомир Полесье - Фиорентина Лига конференций Александр Яковенко
Олег Вахоцкий Источник: ViolaNews.com
