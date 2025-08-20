Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 августа 2025, 12:26
«Я сделаю паузу». Гвардиола рассказал о своем будущем и самочувствии

Испанский специалист возьмет перерыв после работы в «Манчестер Сити»

20 августа 2025, 12:26
«Я сделаю паузу». Гвардиола рассказал о своем будущем и самочувствии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказала о своих планах на будущее и о своем самочувствии:

– Как вы поймете, что пора остановиться и сделать перерыв? Какие должны быть признаки?

– У меня еще два года по контракту с «Манчестер Сити». Возможно, я продлю его еще на два года. Речь о том, что я сделаю паузу после того, как уйду, пусть это будет через год, через два или через четыре.

Но прямо сейчас я хорошо себя чувствую, мне нравится атмосфера в команде. Еще на чемпионате мира у нас появилось что-то, что мне очень нравится, то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Я вижу это на тренировках, вижу это в языке тела, в деталях, в том, во сколько игроки приезжают, в том, как мы защищаемся при аутах, во всяких глупых вещах, которые позволяют сказать: «Хорошо, это поможет нам».

Думаю, мы будем более стабильными, чем в прошлом сезоне.

Пеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его действующее соглашение с «горожанами» истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола заберет в «Манчестер Сити» победителя Лиги чемпионов.

