Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
20 августа 2025, 12:24 | Обновлено 20 августа 2025, 12:25
Жозе МОУРИНЬО: «Меня смешит, когда говорят, что я уже не тот»

Португалец верит в свое величие

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо, возглавляющий ныне турецкий «Фенербахче» обратился к своим критикам. Специалист донес важные сообщение.

«Я считаю, что о футболе до сих пор судят по победам. Сегодня в некоторой степени судят и по игре. На мой взгляд, сейчас СМИ играют очень важную роль в карьере тренера. Я считаю, что образ очень, очень важен.

Многие говорят то, что меня смешит: «Жозе Моуринью уже не тот, что был раньше. Он утратил свою индивидуальность». Лучше утратить индивидуальность и побеждать. Я думаю, те, кто так говорит, побеждают меньше.

Итак, побеждающие чаще – именно они производят большее впечатление. А есть еще один момент, который доставляет мне особое удовольствие — это способ, которым я побеждаю», – сказал Жозе.

Ранее сообщалось, что Моуриньо намерена подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины

Жозе Моуриньо Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Fanatik
