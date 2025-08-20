Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер перед стартом. Байер договорился о переходе защитника из Ла Лиги
Германия
20 августа 2025, 07:23 | Обновлено 20 августа 2025, 07:43
Трансфер перед стартом. Байер договорился о переходе защитника из Ла Лиги

Леверкузенцы усилят состав Лоиком Баде перед первым туром Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоик Баде

Леверкузенский «Байер» договорился о переходе нового центрального защитника из испанской «Севильи». Состав немецкой команды усилит 25-летний француз Лоик Баде.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны заключили соглашение о трансфере защитника за 29 миллионов евро плюс четыре миллиона в качестве бонусов.

В ближайшее время французский футболист пройдет медицинское обследование в «Байере».

Лоик присоединился к «Севилье» зимой 2023 года на правах аренды из «Ренна». После пяти месяцев, проведённых в клубе, Баде получил предложение о полноценном трансфере от испанского клуба, на которое согласился.

За два с половиной года Лоик провел 93 матча за «Севилью», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что 22 августа стартует новый сезон немецкой Бундеслиги. В первом туре «Байер» дома встретится с «Хоффенхаймом». Матч пройдет 23 августа в 16:30.

Лоик Баде Байер Севилья Фабрицио Романо чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
