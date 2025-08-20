Трансфер перед стартом. Байер договорился о переходе защитника из Ла Лиги
Леверкузенцы усилят состав Лоиком Баде перед первым туром Бундеслиги
Леверкузенский «Байер» договорился о переходе нового центрального защитника из испанской «Севильи». Состав немецкой команды усилит 25-летний француз Лоик Баде.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны заключили соглашение о трансфере защитника за 29 миллионов евро плюс четыре миллиона в качестве бонусов.
В ближайшее время французский футболист пройдет медицинское обследование в «Байере».
Лоик присоединился к «Севилье» зимой 2023 года на правах аренды из «Ренна». После пяти месяцев, проведённых в клубе, Баде получил предложение о полноценном трансфере от испанского клуба, на которое согласился.
За два с половиной года Лоик провел 93 матча за «Севилью», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что 22 августа стартует новый сезон немецкой Бундеслиги. В первом туре «Байер» дома встретится с «Хоффенхаймом». Матч пройдет 23 августа в 16:30.
🚨🔴⚫️ Loïc Badé to Bayer Leverkusen, here we go! Deal sealed for €29m plus €4m add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Leverkusen have booked medical for both Badé and Claudio Echeverri in the next 24h.
New defender for Erik ten Hag, as Badé leaves Sevilla. pic.twitter.com/H2Ox0Deqhl
