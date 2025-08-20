Ньюкасл сделал официальное заявление после публичных обвинений Исака

Английский клуб «Ньюкасл» представил заявление относительно нынешней ситуации со скандальным форвардом Александером Исаком, который устроил бойкот и отказался выходить на матчи.

«Сороки» решили ответить на публичные обвинения Исака, которые шведский нападающий опубликовал в социальной сети.

Клуб объяснил свою позицию относительно Александера и пояснил, почему не состоялся желанный трансфер игрока в «Ливерпуль».

Заявление «Ньюкасла» по ситуации с Исаком:

«Мы чётко заявляем, что Алекс остаётся под контрактом, и ни один представитель клуба никогда не давал обязательств, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл Юнайтед» этим летом.

Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но также понимаем, что футболисты имеют собственные желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как было разъяснено Алексу и его представителям, мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла Юнайтед», команды и наших болельщиков во всех решениях, и мы ясно дали понять, что условия для продажи этим летом не сложились.

Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.

Это гордый футбольный клуб с гордыми традициями, и мы стремимся сохранить нашу семейную атмосферу. Алекс остаётся частью нашей семьи и будет тепло принят, когда будет готов вновь присоединиться к своим партнёрам по команде».