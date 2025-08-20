Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
20 августа 2025, 04:59 | Обновлено 20 августа 2025, 05:42
Впервые в топ-5 лиге в основе клуба вышли 11 игроков, рожденных в XXI веке

Интересным достижением отметился французский Страсбург

Getty Images/Global Images Ukraine. Страсбург

В матче 1-го тура чемпионата Франции 2025/26 Мец принимал Страсбург. Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0

Особенностью встречи стало то, что Страсбург вышел в стартовом составе исключительно игроками, рожденными в XXI веке. Это первый подобный случай в истории топ-5 европейских лиг.

Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь провел весь матч в резерве. Единственный гол забил Хоакин Паничелли на 86-й минуте.

Эта победа позволила Страсбургу удачно стартовать в чемпионате, записав 3 очка в актив.

ФОТО. В основе Страсбурга вышли 11 игроков, рожденных в XXI веке

