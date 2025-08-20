Впервые в топ-5 лиге в основе клуба вышли 11 игроков, рожденных в XXI веке

В матче 1-го тура чемпионата Франции 2025/26 Мец принимал Страсбург. Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0

Особенностью встречи стало то, что Страсбург вышел в стартовом составе исключительно игроками, рожденными в XXI веке. Это первый подобный случай в истории топ-5 европейских лиг.

Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь провел весь матч в резерве. Единственный гол забил Хоакин Паничелли на 86-й минуте.

Эта победа позволила Страсбургу удачно стартовать в чемпионате, записав 3 очка в актив.

ФОТО. В основе Страсбурга вышли 11 игроков, рожденных в XXI веке