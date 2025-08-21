Рома решила продать Довбика. Римляне выбрали новый клуб для Артема

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации СМИ, «Рома» решила продать Артема Довбика, сообщалось, что клуб уже выставил его трансфер. Украинца предложили купить местному гранду «Милану» – «красно-черные» пока в раздумьях относительно трансфера украинского нападающего.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».