  Рома решила продать Довбика. Римляне выбрали новый клуб для Артема
Италия
21 августа 2025, 00:22
0

Рома решила продать Довбика. Римляне выбрали новый клуб для Артема

Украинца предложили «Милану»

Рома решила продать Довбика. Римляне выбрали новый клуб для Артема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации СМИ, «Рома» решила продать Артема Довбика, сообщалось, что клуб уже выставил его трансфер. Украинца предложили купить местному гранду «Милану» – «красно-черные» пока в раздумьях относительно трансфера украинского нападающего.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

