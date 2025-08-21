Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. НЕЙМАР: «Это недопустимо, как такое могло произойти? Просто позор»
Бразилия
НЕЙМАР: «Это недопустимо, как такое могло произойти? Просто позор»

Бразилец недоволен последним матчем «Сантоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В матче 20-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома разгромно проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6.

Для легенды «Сантоса» Неймара это поражение стало самым крупным в карьере.

«Сантос» впервые в своей истории пропустил 6 голов в домашнем матче высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Неймар был разочарован после этого поединка и назвал это поражение полным позором.

«Недопустимо, что они забили нам аж шесть голов, это позор. Как такое могло произойти?», – заявил он.

В этом сезоне Неймар провел 21 матч, забил шесть голов и сделал три ассиста.

Сантос Васко да Гама Неймар чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
