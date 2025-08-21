НЕЙМАР: «Это недопустимо, как такое могло произойти? Просто позор»

В матче 20-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома разгромно проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6.

Для легенды «Сантоса» Неймара это поражение стало самым крупным в карьере.

«Сантос» впервые в своей истории пропустил 6 голов в домашнем матче высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Неймар был разочарован после этого поединка и назвал это поражение полным позором.

«Недопустимо, что они забили нам аж шесть голов, это позор. Как такое могло произойти?», – заявил он.

В этом сезоне Неймар провел 21 матч, забил шесть голов и сделал три ассиста.