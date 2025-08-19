Сможет ли Мбаппе продолжить свою результативную серию и в этом сезоне?

Для нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе сезон 2025/26 может стать четвертым подряд, в котором француз забьет более 40 голов.

19 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Пока серия Килиана с 40+ забитыми мячами насчитывает три сезона: 2022/23 (41), 2023/24 (44) и 2024/25 (44).

Сегодняшний матч станет для Мбаппе 60-м в футболке «сливочных». За это время французский нападающий отличился 44 голами и 5 ассистами.