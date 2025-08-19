Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сможет ли Мбаппе продолжить свою результативную серию и в этом сезоне?
Испания
19 августа 2025, 21:24 |
154
1

Сможет ли Мбаппе продолжить свою результативную серию и в этом сезоне?

Вскоре для француза и его команды начнется новый сезон Ла Лиги

19 августа 2025, 21:24 |
154
1
Сможет ли Мбаппе продолжить свою результативную серию и в этом сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Для нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе сезон 2025/26 может стать четвертым подряд, в котором француз забьет более 40 голов.

19 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Пока серия Килиана с 40+ забитыми мячами насчитывает три сезона: 2022/23 (41), 2023/24 (44) и 2024/25 (44).

Сегодняшний матч станет для Мбаппе 60-м в футболке «сливочных». За это время французский нападающий отличился 44 голами и 5 ассистами.

По теме:
Реал в следующей игре может продолжить свою уникальную беспроигрышную серию
Сыграет ли Лунин? Алонсо назвал состав Реала на первый матч сезона Ла Лиги
ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы на сезон 2025/26
Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Реал - Осасуна Килиан Мбаппе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 19 августа 2025, 21:11 0
Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 3
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Бокс | 18.08.2025, 22:58
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Так 
Ответить
+1
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем