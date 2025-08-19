Сможет ли Мбаппе продолжить свою результативную серию и в этом сезоне?
Вскоре для француза и его команды начнется новый сезон Ла Лиги
Для нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе сезон 2025/26 может стать четвертым подряд, в котором француз забьет более 40 голов.
19 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра начнется в 22:00 по Киеву.
Пока серия Килиана с 40+ забитыми мячами насчитывает три сезона: 2022/23 (41), 2023/24 (44) и 2024/25 (44).
Сегодняшний матч станет для Мбаппе 60-м в футболке «сливочных». За это время французский нападающий отличился 44 голами и 5 ассистами.
Kylian Mbappé is on the hunt for a fourth straight 40+ goal season 😮💨🔥 pic.twitter.com/Afd7TW0SW9— OneFootball (@OneFootball) August 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву
Киллиан – о Доннарумме